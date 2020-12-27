Пашинян поделился вариантами проведения парламентских выборов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о вариантах проведения внеочередных выборов в парламент.

"Законодательство предусматривает следующее: премьер-министр подает в отставку, парламент дважды не избирает премьера, и назначаются внеочередные выборы. Для этого нужно добиться согласия парламентских сил", — приводит слова Пашиняна РИА Новости.

Второй вариант предполагает внесение изменений в конституцию Армении, в результате которых парламент получит полномочия самороспуска и назначения внеочередных выборов. По словам премьер-министра, именно для этого он хочет провести консультации с силами парламента.