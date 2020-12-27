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Ситуация в Карабахе

МАУ вновь запустит рейсы из Киева в Баку

МАУ вновь запустит рейсы из Киева в Баку

"Международные авиалинии Украины" решили возобновить рейсы из Киева в Баку с 30 декабря. Об этом сообщается на сайте компании.

Авиакомпания уже открыла продажу билетов. Рейсы будут осуществляться каждые среду и воскресенье из Киева, и каждые понедельник и четверг из Баку начиная с 30 декабря.

Расписание предусматривает вылеты из Киева в 20:15 с прилетом в Баку в 01:35. Вылет из Баку на следующий день в 06:10 с прилетом в Киев в 08:00.

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Вестник Кавказа

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