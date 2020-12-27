Кадыров объявил 31 декабря выходным днем

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ об объявлении 31 декабря в республике выходным днем.

"Я подписал указ об установлении в Чеченской Республике 31 декабря 2020 года выходным днем. Рекомендую частным бизнес-компаниям в республике по возможности последовать этому примеру. Работу, разумеется, продолжат организации, входящие в Оперштаб по борьбе с COVID-19, сотрудники экстренных служб, обеспечивающих жизнедеятельность региона", - написал Кадыров в своем телеграме.

Он отметил, что таким образом Чечня поддержала предложение Владимира Путина сделать 31 декабря выходным.