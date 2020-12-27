Ника Мелия вступил в должность председателя партии Саакашвили

Ника Мелия официально стал председателем оппозиционной партии "Единое национальное движение", его кандидатуру одобрили на 9-м съезде партии.

Официально поздравил нового председателя экс-президент Грузии, основатель партии Михаил Саакашвили. Он также выразил благодарность Левану Варшаломидзе за возвращение в Грузию и продолжение борьбы в рядах "Единого национального движения", сообщает "Спутник-Грузия".

"Ника является символом упорства, отваги и самопожертвования, без которого уже ничего не получится, потому что мы находимся на решающем этапе борьбы. Как только мы устраним этих узурпаторов от власти, все основные решения грузинского народа будут приниматься при помощи нажатия кнопки", - сказал Саакашвили.

Ника Мелия стал победителем онлайн-голосования среди сторонников и членов партии в Facebook, получив 64,9% голосов. Его основной конкурент, экс-глава правительства Аджарии Леван Варшаломидзе набрал 36,1%.