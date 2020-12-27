Азербайджан увеличил производство фруктов и ягод в 2020 году

В Азербайджане за 11 месяцев было произведено 1,121 млн т фруктов и ягод, сообщают данные отчета государственного комитета по статистике Азербайджана.

Так, по данным отчета, по сравнению с периодом января-ноября 2019 года рост производства составил 4,2 процента.

В январе-октябре 2020 года Азербайджан импортировал свыше 240 млн т свежих фруктов, что на 6,4 процентов меньше аналогичного периода прошлого года.

Объем импорта свежих овощей за отчетный период составил 187,6 тыс т, что на 4,1 процента больше января-октября 2019 года.

Стоит отметить, что в январе-ноябре 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 19,894 млрд долларов, сократившись на 27,5 процентов по сравнению с прошлогодним показателем.