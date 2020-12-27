Коротченко: Армении стоит повторить послевоенный путь Германии

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко поделился сегодня в соцсетях планом возрождения Армении как государства, сравнив ее нынешнее состояние с послевоенной Германией.

"Германия, полностью разгромленная в 1945 году, является сегодня процветающим государством с весьма средней по своим параметрам армией. Была проведена денацификация, сработал план Маршалла, а немецкий народ умеет хорошо работать. Опыт Германии будет весьма полезен для Армении, которая также была разгромлена в 2020-ом", - написал он.

Коротченко порекомендовал Армении провести то же самое, что и Германия после поражения во Второй мировой войне.

"Во-первых, нужна денждеизация - полный отказ и запрет в Армении идеологии гитлеровского коллаборанта и военного преступника Гарегина Нжде. Во-вторых, нужен свой "план Маршалла для Армении" - армянские миллиардеры и армянская диаспора должны внести половину своих капиталов в копилку экономического развития Армении, инвестировать в ее промышленность, сельское хозяйство и туристическую сферу. В-третьих, армянский народ умеет хорошо работать. И, в отличие от Германии, нынешние боевые действия не затронули территорию самой Армении, так что у нее есть еще важное преимущество для старта в новую реальность", - отметил редактор журнала "Национальная оборона".



