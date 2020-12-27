Меликов осудил скандальную распродажу в одном из торговых центров Махачкалы

Врио главы Дагестана Сергей Меликов поднял вопрос о случившемся столпотворении в одном из крупнейших торговых центров Махачкалы из-за объявленных скидок и поручил разобраться с данным инцидентом.

"Мы этим нарушителям устроим свою “черную пятницу”, по всей строгости закона. Там никакие правила не соблюдались, а потому наказание должно быть максимально жестким. В погоне за прибылью бизнесу недопустимо ставить под угрозу здоровье людей", - подчеркнул Меликов.

Видеоролик с большими очередями в одном из торговых центров города получил широкое распространение в соцсетях. Поводом стала распродажа в магазине в одном из крупных республики, которую объявили с 23:00 до 2:00 ночи. Сотни посетителей магазина не соблюдали меры Роспотребнадзора, а также не имели средств индивидуальной защиты.