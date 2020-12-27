Найдена самая дорогая квартира в Москве

Самая дорогая квартира, которая продается на сайте объявлений "Авито", находится неподалеку от Патриарших прудов в Москве. Цена за 900 кв м составляет 2,7 млрд рублей.

Панорамная квартира с двумя террасами находится на восьмом этаже в доме в Гранатовом переулке. Пентхаус имеет свободную планировку. Один квадратный метр обойдется покупателю в 3 млн рублей.

Вторым дорогим объектом в Москве стали апартаменты небоскреба "Москва-Сити" (2,2 тыс кв м, 95-й этаж). Цена помещения составляет 2,6 млрд рублей.

Третье место занял особняк в Турчаниновом переулке в Хамовниках за 2,3 млрд рублей. Это трехэтажный дом площадью 2,6 тыс кв м с чердаком, подвалом и подземным паркингом.