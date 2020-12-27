В Израиле начался абсолютный карантин

Третий с марта 2020 года тотальный карантин начался в Израиле в воскресенье с 17:00. Список ограничений опубликовала пресс-служба министерства здравоохранения.

Израильтянам до 9 января запретили удаляться от дома более чем на километр, за исключением вакцинации, получения медицинской или социальной помощи, участия в судебном разбирательстве, пешей прогулки с целью занятий спортом, передвижения на разрешенную работу или к месту разрешенной образовательной активности, посещения похорон, церемонии обрезания или свадьбы. За нарушение карантина жители Израиля заплатят штраф в размере 500 шеккелей.

В стране на две недели закроются все торговые точки и общественные места, кроме магазинов, торгующих товарами первой необходимости, продуктами питания и средствами гигиены. Также закроются пансионаты, зоопарки, мемориалы, салоны красоты, кинотеатры, торговые центры, рынки и музеи. Кафе и рестораны перейдут на доставку.

В Израиле также запрещается активность на открытых площадках, экскурсии, походы и поездки, а с 28 декабря будет прекращено действие режима зеленых островов в Эйн-Бокеке на берегу Мертвого моря и в Эйлате на берегу Красного моря, благодаря которому гостиницы там были открыты для внутреннего туризма несколько недель назад.