На Ставрополье в гроте горы-крепости обнаружен загадочный автограф

В гроте известной природной горы-крепости Рим-Гора под Кисловодском найдена загадочная надпись, которую обнаружил местный краевед Вячеслав Яновский.

По словам историка, данный автограф был оставлен известным русским путешественником XIX-го века Авраамом Самуиловичем Фирковичем.

После обнаружения загадочной надписи Яновский выяснил, что Фиркович побывал в Минводах о 1840-м году, а также написал научную работу "Археологические разведки на Кавказе", которая была опубликована в журнале "Записки императорского археологического общества", сообщает "Комсомольская правда".

Краевед предположил, что путешественник первым исследовал эту местность, а надпись непосредственно связана с его находками.