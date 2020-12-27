Власти Тбилиси потратят еще 400 тыс лари на концерты в Новый год

Мэрия Тбилиси направит 400 тыс лари ($122,5 тыс) на проведение дополнительных новогодних концертов, чтобы помочь деятелям культуры и музыкантам, лишившимся работы из-за пандемии коронавируса. Об этом сегодня сообщила глава Минэкономики Грузии Натия Турнава.

Она подчеркнула, что все концерты пройдут в "безопасном режиме", зрителей на них не позовут. Посмотреть выступления звезд жители Грузии смогут в прямом эфире на некоторых телеканалах, пишет "Новости-Грузия".

Уточняется, что речь идет именно о двух-трех дополнительных шоу. На запланированные изначально на 31 декабря, 7 и 14 января концерты уйдет еще почти полмиллиона лари.