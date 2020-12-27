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Ситуация в Карабахе

В Актау установлена причина едкого запаха

В Актау установлена причина едкого запаха

В казахстанском Актау установлено превышение предельно-допустимой концентрации вредных веществ. Об этом сообщает пресс-служба департамента экологии Мангистауской области.
"По результатам исследования наблюдалось превышение предельно-допустимой концентрации в выбросах диоксида азота и метана на территории Актау. Превышение предельно-допустимой концентрации диоксида азота – в 1,5 раза, метана – в 1,8 раза", - говорится в сообщении.

Превышение вредных веществ также подтвердили в Казгидромете.

Департамент предполагает, что источники загрязнения воздуха связаны с работой промышленных предприятий в городе. Специалисты сообщат в специализированную природоохранную прокуратуру Мангистауской области для организации внеплановой проверки.

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Вестник Кавказа

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