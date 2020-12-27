В Краснодаре за год отремонтировали более 200 домов

Власти Краснодара сообщили, что за 2020 год капитальный ремонт прошел в 205 многоквартирных домах города. До конца года работы планируют завершить еще на пяти объектах.

В высотках меняют лифты, ремонтируют проводку и другие инженерные коммуникации, а еще обновляют фасады и кровлю, сообщает "Комсомольская правда".

Всего в программу по капремонту на 2020 г вошли 242 многоквартирных дома. В 2021 году планируется ремонт в 233 домах.