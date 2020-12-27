Главная » Новости
Ситуация в Карабахе

В Ингушетии пресечена деятельность преступной группировки

В Ингушетии пресечена деятельность преступной группировки

Работники МВД и ФСБ задержали в Ингушетии семерых членов преступной группировки, которые занимались продажей сильнодействующих наркотических веществ, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе обысков оперативниками изъята партия психотропных препаратов общей стоимостью более 5 млн рублей.

По данному факту заведено уголовное дело за хранение и сбыт сильнодействующих веществ, совершенные организованной группой. Подозреваемые находятся под стражей.

1175 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!