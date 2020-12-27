В Ингушетии пресечена деятельность преступной группировки

Работники МВД и ФСБ задержали в Ингушетии семерых членов преступной группировки, которые занимались продажей сильнодействующих наркотических веществ, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе обысков оперативниками изъята партия психотропных препаратов общей стоимостью более 5 млн рублей.

По данному факту заведено уголовное дело за хранение и сбыт сильнодействующих веществ, совершенные организованной группой. Подозреваемые находятся под стражей.