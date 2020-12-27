Роспотребнадзор: COVID-19 пойдет на спад в следующем году

Заведующий научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский спрогнозировал снижение заболеваемости коронавирусом в следующем году.

Он отметил, что никуда не денутся туберкулез, малярия и ВИЧ-инфекция, которые распространяются медленнее, но против них нет вакцины, сообщает РИА Новости.

При этом Покровский призвал не бояться эпидемии, так как методика ее лечения известна и проста, а за ее передачей следят специалисты.

"Во всем мире специальные противочумные станции следят. Я думаю, что к концу года оптимизм у всех поднимется, настроение станет лучше, экономическая ситуация станет улучшаться ", — сказал Покровский.