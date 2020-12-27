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Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования главе Минобороны Пакистана

Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования главе Минобороны Пакистана

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов выразил соболезнования федеральному министру обороны Пакистана Первезу Хаттаку в связи с гибелью военнослужащих вооруженных сил Пакистана в результате крушения военного вертолета.

В послании отметили потрясение в связи с гибелью пакистанских военнослужащих в результате крушения военного вертолета, сообщает Trend.

"Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования", - сказано в сообщении.

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Вестник Кавказа

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