В Азербайджане отметили снижение количества ДТП
Главный инспектор главного управления государственной дорожной полиции при МВД Азербайджана Мубариз Агаев заявил, что карантин сократил число автоаварий на дорогах.
Благодаря ограничениям, наложенным на передвижение граждан и переводу на дистанционку, водители стали меньше пользоваться личным транспортом, что снизило количество ДТП
"Только за 11 месяцев текущего года зарегистрировано 1439 аварий, что на 245 меньше по сравнению с прошлым годом. В то же время на дорогах погибли 637 человек - на 101 меньше, чем в прошлом году", - приводит слова Агаева "Спутник Азербайджан".
Представитель дорожной полиции также отметил снижение ДТП и в столице. Так, в Баку выявлено на 77 аварий меньше, чем в прошлом году.
Вестник Кавказа
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