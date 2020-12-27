На Ставрополье загорелся склад минеральной воды

Огнеборцы справились с крупным пожаром на складе минеральной воды в Железноводске Ставропольского края, сообщила пресс-служба краевого МЧС.

"В 11:44 по московскому времени произошло возгорание в складском помещении минеральной воды, в Железноводске, завода "Холдинг Аква". На момент прибытия пожарных наблюдается горение продукции в складе на площади 500 кв м, угроза распространения на кровлю", - говорится в сообщении.

В 13:40 пожар удалось локализовать.

Спасатели присвоили пожару второй ранг сложности тушения.