Пользователь сети показал, как гнездятся попугаи ара (ВИДЕО)

В сети появилось видео, на котором показано, как гнездятся попугаи ара. В отличие от некоторых других попугаев, крупным видам ара бывает тяжело найти места для гнездования, поэтому они вынуждены адаптироваться. Птицы сами строят дупла в больших деревьях, чаще всего в пальмах. Гнездо располагается на значительном расстоянии от земли и достаточно хорошо защищено от нападений хищников.

В ролике показано, как ара обустроили гнездо в одной из пальм. В нем одновременно находятся четыре птицы.

Напомним, гнездовой период у ара обычно приходится с февраля по июнь на севере и с августа по декабрь на юге Южной Америки.