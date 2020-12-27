В результате ДТП в Алматы ранены четыре человека

В Алмате произошла автоавария с участием троллейбуса и внедорожника.

Очевидцы рассказали, что троллейбус двигался по улице Калдаякова в нужном направлении. Водитель проигнорировал красный свет светофора и выехал на улицу Толе би, где в этот момент двигалась машина Toyota Prado, сообщает "Спутник-Казахстан".

Водитель иномарки не успел среагировать и столкнулся с троллейбусом.

В результате аварии пострадали четыре пассажира внедорожника, они были доставлены в городскую больницу.