В Азербайджане еще более 4,4 тыс человек выздоровели после коронавируса

За минувшие сутки в Азербайджане выявили 1 519 случаев заражения коронавирусом, выписаны по выздоровлении 4 471 человек, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

Общее число заражений достигло 214 711 случаев, выздоровели 168 971 человек, умерли 2 499 человек, за сутки - 45.

Число активных больных на 27 декабря составляет 43 241.

В Азербайджане проведен 2 153 562 теста на выявление коронавируса.