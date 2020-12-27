В Азербайджане еще более 4,4 тыс человек выздоровели после коронавируса
За минувшие сутки в Азербайджане выявили 1 519 случаев заражения коронавирусом, выписаны по выздоровлении 4 471 человек, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.
Общее число заражений достигло 214 711 случаев, выздоровели 168 971 человек, умерли 2 499 человек, за сутки - 45.
Число активных больных на 27 декабря составляет 43 241.
В Азербайджане проведен 2 153 562 теста на выявление коронавируса.
Вестник Кавказа
в facebookПодписаться