На юго-западе Турции произошло землетрясение

Сегодня утром в турецкой провинции Мугла, расположенной на юго-западе страны, произошло землетрясение магнитудой 4,2.

Подземные толчки были зафиксированы в 10:13 (мск), пишут турецкие СМИ.

Эпицентр землетрясения находился в 16,87 км от района Даламан. Очаг залегал на глубине 6,72 км.

Напомним, сегодня утром землетрясение магнитудой 6,4 произошло на востоке Турции. Эпицентр стихийного бедствия располагался на глубине 10 км чуть западнее. В администрации провинции Элязыг сообщили, что, по предварительной информации, в результате землетрясения никто не пострадал, разрушений нет.