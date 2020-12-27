Саудовская Аравия открыла четыре новых месторождения нефти и газа

Компания Saudi Aramco открыла четыре новых месторождения нефти и газа в различных районах Саудовской Аравии. Об этом сообщил министр энергетики страны Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

Одно из нефтяных месторождений было найдено на востоке королевства к северо-западу от города Дахрана, второе - в районе границы с Ираком к северо-западу от города Рафха.

Запасы газа обнаружены на скважине Аль-Минахаз, которая находится к юго-западу от нефтяного месторождения Гавар, и на скважине Аль-Сахбаа, расположенной к югу от Гавара.

По словам министра, в настоящее время Saudi Aramco "работает над определением площади и размеров обнаруженных месторождений и оценкой количества нефти, газа и конденсата в них", пишет "Интерфакс" со ссылкой на саудовское информагентство SPA.