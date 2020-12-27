Песков раскрыл детали завершения Карабахской войны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как главе государства Владимиру Путину удалось урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе.

По его словам, Россия сыграла ключевую роль, чтобы прекратить кровопролитие. При этом представитель Кремля отметил, что в 2020 году активные боевые действия у границ России мировое сообщество не должно допускать. "В данном случае ответственная позиция Путина, его усилия, чтобы это остановить - они, конечно, дорогого стоят, их очень трудно переоценить", - сказал пресс-секретарь президента в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Он подчеркнул, что данный вопрос удалось решить только благодаря поддержанию добрых и конструктивных отношений с Азербайджаном и Арменией. "Поддержание добрых и конструктивных отношений, основанных на взаимном уважении и с Баку, и с Ереваном, позволило Путину быть посредником в этом урегулировании", - заявил Песков.

Кроме того, он обратил внимание на то, что для стабилизации конфликта в Нагорном Карабахе Путин "много-много дней провел с телефонной трубкой в руке" и лично контролировал развитие ситуации. Помимо этого, российский лидер проводил переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Какую-то часть этих разговоров [с Эрдоганом] вы можете отфиксировать по сообщениям пресс-службы президента, но далеко не все", - добавил пресс-секретарь.

Напомним, 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении войны в Карабахе. За время боевых действий с 27 сентября по 9 ноября азербайджанская армия освободила от оккупационных сил ВС Армении Физулинский, Джебраильский, Зангиланский и Губадлинский районы, части Тертерского, Ходжавендского, Ходжалинского и Шушинского районов, включая сердце азербайджанской культуры – город Шуша. С 10 по 30 ноября войска Армении были выведены из Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Территориальная целостность Азербайджана была восстановлена 1 декабря.