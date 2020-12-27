Незаконные постройки криминализируют в Тбилиси

Мэрия Тбилиси разрабатывает законопроект, по которому любая незаконная постройка на земле, принадлежащей государству, будет квалифицироваться как уголовное преступление, сообщил мэр грузинской столицы Каха Каладзе.

Градоначальник пояснил, что действующее законодательство "очень слабое", оно не в состоянии повлиять на незаконное строительство в столице, которое активно ведется с 1990-х годов.

"Мы уже подготовили законодательную инициативу, у которой будет поддержка парламента. Инициатива предполагает введение уголовного наказания за присвоение государственных земель", - цитирует Каладзе "Sputnik Грузия".