Страны Европы приступили к вакцинации от Covid-19

С сегодняшнего дня в странах Европы на фоне усиленных ранее ограничений из-за ухудшения эпидемиологической ситуации стартует вакцинация против коронавируса Covid-19.

Прививки первой одобренной вакциной от Pfizer/BioNTech с 27 декабря начнут делать в Германии, Франции, Италии, Чехии, Болгарии, Австрии, Греции, Эстонии, Литве, Польше и Болгарии. Также до конца 2020 года вакцинация начнется в Венгрии, Бельгии, Ирландии и Люксембурге. В Нидерландах и Испании старт вакцинации намечен на январь 2021 года. Страны ЕС не могли начать вакцинацию до одобрений препарата на уровне Евросоюза. Еврокомиссия в понедельник допустила на рынок ЕС, вслед за положительной оценкой Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), первую вакцину - от Pfizer/BioNTech.

Восемь стран - Бельгия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Испания и Люксембург (а также Швейцария, которая не входит в ЕС) заключили договор о координации своих стратегий вакцинации. Этот совместный план будет способствовать "быстрому" обмену информацией о ходе и результатах вакцинации между странами, просвещению населения о вакцинации и борьбе с дезинформацией о вакцинах, рассчитывают подписанты соглашения, передает РБК.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 80 млн, из них более 1,7 млн человек скончались. В России выявлены 3 050 248 случаев заражения.