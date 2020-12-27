Биткоин обновил исторический максимум второй раз за день

Стоимость биткоина в ходе торговой сессии превысила $28 тыс, обновив исторический максимум второй раз за день. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

По состоянию на 14:05 (мск), криптовалюта подорожала до $28 028 (рост на 12,5%).

Ранее сегодня цена на биткоин увеличилась до $27 603. Накануне стоимость криптовалюты дважды за день побила исторический максимум и превысила $26 тыс. До этого биткоин показывал рекордный рост 20 декабря - тогда ее цена впервые превысила $24 тыс.

Напомним, курс биткоина начал стремительно расти с середины декабря. 16 декабря он преодолел отметку $20 тыс на фоне сообщений об инвестициях в эту криптовалюту инвестфонда Ruffer и американской компании MassMutual. К тому моменту рост стоимости биткоина за три месяца составлял 100%, а с начала года - почти 240%.