Армения открыла небо для Азербайджана

В воскресенье, 27 декабря, состоялся фактически исторический авиарейс турецкой авиакомпании Turkish Airlines между Баку и Стамбулом, выполненный через воздушное пространство Армении. Об этом сообщает издание avia.pro со ссылкой на ресурс flightradar.com.

Таким образом, Армения открыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов Турции и Азербайджана. До сих пор пассажирские самолеты Азербайджана и Турции были вынуждены лететь через воздушное пространство Грузии, что означало преодоление большего расстояния.

Согласно предварительной информации, Ереван вынужден был открыть свое воздушное пространство для подобных авиарейсов. Официальные источники пока воздерживаются от комментариев, однако предполагается, что полеты азербайджанских и турецких самолетов над Арменией стали возможными после заключенного соглашения от 9 ноября, согласно которому должны быть открыты все транспортные коммуникации между сторонами.

По данным avia.pro, из-за явного противостояния Армения не пускала гражданские воздушные суда Азербайджана и Турции в свое воздушное пространство, однако, по всей видимости, в ближайшем времени такие рейсы станут обыденными. Трехстороннее заявление также позволяет российским военно-транспортным самолетам с гуманитарным грузом лететь через воздушное пространство Азербайджана в Армению.

Напомним, 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении войны в Карабахе. За время боевых действий с 27 сентября по 9 ноября азербайджанская армия освободила от оккупационных сил ВС Армении Физулинский, Джебраильский, Зангиланский и Губадлинский районы, части Тертерского, Ходжавендского, Ходжалинского и Шушинского районов, включая сердце азербайджанской культуры – город Шуша. С 10 по 30 ноября войска Армении были выведены из Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Территориальная целостность Азербайджана была восстановлена 1 декабря.