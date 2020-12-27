Лавров: внедрение "акта Родченкова" будет позором для мирового спорта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в эфире телеканала "Матч ТВ", что внедрение "акта Родченкова" станет позором для всего мирового спорта.

"Руководитель антидопингового агентства США Трэвис Тигарт уже обрушился на WADA с резкими обвинениями в том, что она выгораживает русских и ее саму надо реформировать. Параллельно пригрозил, что на базе пресловутого "акта Родченкова" в США создается своя система, которая будет работать и оттеснит WADA на обочину мировых спортивных дискуссий по поводу борьбы с допингом. Если эта система будет действительно внедрена - это будет позор для всего спорта", - пояснил он.

По словам министра, WADA вводят явно дискриминационные меры в отношении россиян, хотя ее все равно критикуют за недостаточную "антироссийскость". "При том, что WADA несовершенна, и 90% членов исполкома представляют страны НАТО или ближайших союзников альянса", - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Он также указал на то, что WADA необходимо реформировать."Я помню "историю" Марии Шараповой с мельдонием. Этот препарат продается в аптеках без рецепта. Эту и подобные ей проблемы нужно каким-то образом решать", - сказал Лавров.

Напомним, 17 декабря Спортивный арбитраж в Лозанне (CAS) поддержал решение WADA и лишил РУСАДА статуса соответствия. Вместо 4 лет российских спортсменов отстранили от участия в Олимпиадах, Параолимпиадах и чемпионатах мира под национальным флагом на 2 года. На этот срок России также запрещается проводить вышеназванные состязания. В том случае, если такое решение было принято раньше, соревнования нужно перенести в другую страну. При этом атлетов, у которых нет дисквалификации на момент состязаний, допустят к ним.