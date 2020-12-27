Жители Москвы старше 60 лет смогут сделать прививку от Covid-19 со следующей недели

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге, что с 28 декабря жители столицы старше 60 лет смогут сделать прививку от коронавируса Covid-19.

"Минздрав России одобрил возможность прививаться от COVID-19 вакциной "Спутник V" гражданам старшего поколения. С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию. По себе скажу - это реально работает", - написал градоначальник.

Он также отметил, что пожилые люди - самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь. Записаться можно на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

На сегодняшний день в Москве зарегистрированы 786 204 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 604 604 жителя столицы, умерли - 10 913.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 80 млн, из них более 1,7 млн человек скончались. В России выявлены 3 050 248 случаев заражения.