В Турции готовы открыть огонь по сторонникам Хафтара

Турция готова открыть ответный огонь по сторонникам Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Такое заявление сделал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Хафтар и те, кто его поддерживают, должны знать, что они будут рассматриваться в качестве законной цели при любой попытке атаковать турецких военных", - отметил Акар.

По словам министра, если на турецкие вооруженные силы будет совершено напаление, то атакующие "уже не смогут найти места для того, чтобы скрыться", передает ТАСС.

Напомним, 24 декабря Халифа Хафтар заявил, что Турции необходимо покинуть территорию Ливии. По его словам, если этого не произойдет, "Турция и ее наемники почувствуют силу оружия".