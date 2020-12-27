Иранский инвестор начнет весной строительство зернохранилища в Северной Осетии

Весной 2021 года инвестор из Ирана Акбари Каффаш Аболфазл начнет в Моздокском районе Северной Осетии строительство зернового терминала. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Проектом предполагается строительство зернохранилища общим объемом 136 тыс тонн и перерабатывающего комплекса по очистке и сушке зерна", - говорится в сообщении.

По словам инвестора, уже достигнута договоренность с министерством сельского хозяйства самого крупного региона в Иране - Хорасан, а также с несколькими иранскими компаниями о поставках кормовой кукурузы из Северной Осетии после выхода производства на проектную мощность.

Акбари Каффаш Аболфазл отметил, что Северная Осетия географически находится вблизи регионов, которые являются крупными производителями зерновых культур в России. "Терминал в Моздокском районе поможет сконцентрировать большое количество зерна в одном месте, обработать его и экспортировать напрямую в Иран", - цитирует его ТАСС.