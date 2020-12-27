Путин отказался от традиционной встречи с бизнесменами в конце года

Президент России Владимир Путин не будет проводить в конце года встречу с представителями бизнеса. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В этом году ее не будет, в этом году уже не состоится она, но это не значит, что диалога с бизнесом нет", - подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, идет постоянный диалог у президента и напрямую с представителями крупного бизнеса, то есть главными работодателями, идет также посредством организаций бизнеса - РСПП, ТПП и так далее", - заключил Песков.