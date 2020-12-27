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Иран перебросил беспилотники с ракетами малой дальности в Ирак - СМИ

Иран перебросил беспилотники с ракетами малой дальности в Ирак - СМИ

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана перебросил в Ирак ракеты малой дальности и беспилотники. Об этом сообщила кувейтской газеты Al-Qabas.

По данным издания, которое ссылается на иранские источники, переброшенные в Ирак ракеты Arash принадлежат сухопутным силам КСИР и представляют собой высокоточные управляемые ракеты малой дальности. Также в Al-Qabas поведали, что беспилотники были произведены в Иране, их разместили на особо охраняемых объектах в южных провинциях Ирака.

Как отмечается, Иран разместил ракеты на объектах и в лагерях, принадлежащих иракским вооруженным группировкам, близким к Ирану.

Источники подчеркнули, что КСИР может в течение ближайших нескольких недель нанести ракетные и беспилотные удары по целям не только на территории Ирака, но и в некоторых других странах региона.

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Вестник Кавказа

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