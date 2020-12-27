Ильхам Алиев поздравил Гахария с переназначением на пост премьера Грузии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии Георгию Гахария с переназначением на пост главы правительства.

Глава государства отметил, что сегодня отношения между Азербайджаном и Грузией динамично и всесторонне развиваются в соответствии с волей народов обеих стран, которые исторически связаны прочными узами дружбы и добрососедства.

"Верю, что наши постоянно расширяющиеся связи в политической, экономической и гуманитарной сферах, взаимовыгодное сотрудничество и впредь будут способствовать благосостоянию наших народов, укреплению стратегического партнерства между нашими странами", - говорится в поздравлении азербайджанского лидера.

Также Ильхам Алиев пожелал Георгию Гахария крепкого здоровья, счастья и успехов в его дальнейшей ответственной деятельности.

Напомним, 24 декабря парламент Грузии выразил доверие новому составу правительства, все присутствовавшие в зале заседания 85 депутатов проголосовали за. Премьер-министром Грузии остается Георгий Гахария. В целом, кабинет министров претерпел минимальные изменения: Министерство юстиции вместо Теи Цулукианиа, которая стала депутатом, возглавил Гоча Лорткипанидзе. Руководить остальными ведомствами будут прежние министры