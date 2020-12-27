Во Владикавказе будут судить 19-летнего водителя за гибель пенсионерки

Водителя автомобиля "ВАЗ-210749" в Северной Осетии будут судить за ДТП с летальным исходом. Об этом сообщили в МВД по республике.

Смертельное ДТП случилось в станице Архонской 9 ноября. В тот день неопытный водитель за рулем отечественной легковушки не справился с управлением и выехал за пределы дороги. В результате он сбил 64-летнюю пенсионерку, которая в этот момент стояла за пределами дороги.

Пожилая женщина от полученных травм скончалась на месте аварии.

Как отмечается, 19-летнему жителю Владикавказа, управлявшему автомобилем, предъявлено обвинение по ч.3 ст.264 УК РФ. Ему грозит до 5 лет заключения, передает "Регион Online".