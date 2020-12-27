Украина возобновляет авиасообщение с Баку

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) приняла решение о возобновлении с 30 декабря рейсов из Киева в Баку. Об этом свидетельствуют данные на сайте компании.

Рейсы по данному маршруту будут осуществляться каждую среду и воскресенье из Киева, и каждый понедельник и четверг из Баку, пишут украинские СМИ.

Напомним, в начале октября авиакомпания "Международные авиалинии Украины" решила приостановить до ноября полеты в Баку из-за ограничений на въезд в Азербайджан, введенных на фоне распространения коронавируса Covid-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 80 млн, из них более 1,7 млн человек скончались. В Азербайджане выявлены 213 192 случая заражения, в Украине - 1 055 830.