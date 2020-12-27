В России выявили свыше 28 тыс новых случаев заражения Covid-19

За последние 24 часа в России зарегистрированы 28 284 случая заражения коронавирусом Covid-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Общее число заражения Covid-19 в России составляет 3 050 248. Умерли за все время 54 778 человек, вылечились - 2 450 829. За минувшие сутки выписаны по выздоровлению 24 390 человек.

Большинство новых случаев заражения за последние 24 часа зафиксировано в Москве - 6620, Санкт-Петербурге - 3761, Московской области - 1609, Нижегородской области - 499, Свердловской области - 409. Отмечается, что у 15% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений.

Ставропольский край по-прежнему является лидером на Северном Кавказе по суточному приросту инфицированных Covid-19. За последние 24 часа в регионе было зарегистрированы 239 новых случаев заражения. В Дагестане выявили 158 случаев, в Чечне - 139 случаев, в Кабардино-Балкарии - 105, в Карачаево-Черкесии - 94, в Ингушетии – 91, Северной Осетии - 88.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 80 млн, из них более 1,7 млн человек скончались.