В России выявили свыше 28 тыс новых случаев заражения Covid-19
За последние 24 часа в России зарегистрированы 28 284 случая заражения коронавирусом Covid-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Общее число заражения Covid-19 в России составляет 3 050 248. Умерли за все время 54 778 человек, вылечились - 2 450 829. За минувшие сутки выписаны по выздоровлению 24 390 человек.
Большинство новых случаев заражения за последние 24 часа зафиксировано в Москве - 6620, Санкт-Петербурге - 3761, Московской области - 1609, Нижегородской области - 499, Свердловской области - 409. Отмечается, что у 15% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений.
Ставропольский край по-прежнему является лидером на Северном Кавказе по суточному приросту инфицированных Covid-19. За последние 24 часа в регионе было зарегистрированы 239 новых случаев заражения. В Дагестане выявили 158 случаев, в Чечне - 139 случаев, в Кабардино-Балкарии - 105, в Карачаево-Черкесии - 94, в Ингушетии – 91, Северной Осетии - 88.
Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 80 млн, из них более 1,7 млн человек скончались.
Вестник Кавказа
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