Биткоин обновил исторический максимум

Стоимость биткоина обновила исторический максимум: его цена впервые превысила $27 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk.

По состоянию на 10:44 (мск), криптовалюта подорожала в моменте на 11,47%, до $27 603.

Накануне стоимость биткоина дважды за день побила исторический максимум и превысила $26 тыс. До этого валюта показывала рекордный рост 20 декабря - тогда ее цена впервые превысила $24 тыс.

Курс биткоина начал стремительно расти с середины декабря. 16 декабря он преодолел отметку $20 тыс. на фоне сообщений об инвестициях в эту криптовалюту инвестфонда Ruffer и американской компании MassMutual. К тому моменту рост стоимости биткоина за три месяца составлял 100%, а с начала года - почти 240%. В настоящий момент инвесторы идут на рискованные сделки из-за масштабных вливаний Федеральной резервной системы (ФРС) США и других центробанков в экономику. Также цена на криптовалюту растет на фоне новостей о том, что пандемию коронавируса Covid-19 удастся победить за счет появления эффективных вакцин. В Morgan Stanley допускают, что в скором времени биткоин может постепенно вытеснить доллар и лишить его статуса резервной валюты, пишет Лента.ру.

Напомним, Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, сейчас "добыта" большая часть биткойнов.