Синоптики рассказали о новогодней погоде в России

В центре европейской части России температура в новогоднюю ночь превысит норму на 7-8 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Согласно прогнозу синоптиков, в среду, 30 декабря, ожидаются небольшие осадки (морось, мокрый снег, снег), ветер будет усиливаться до 10-11 метров в секунду. В четверг существенно температура не изменится и будет колебаться от -2 до +2 градусов.

В Гидрометцентре поведали, что потеплению будет способствовать пришедший с запада циклон. Так, уже 30 декабря опять будет повышение температуры. С ночи вторника до утра четверга температура повысится на 10-15 градусов.

При этом к воскресенью погоду в центре европейской части России начнет определять антициклон. "Воскресенье и понедельник будут зимними днями. Температура ночью понизятся до -10…-15 градусов, а днем до минус 6-7 градусов. Небо будет с облаками, но с прояснениями, будет солнце", - цитирует научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда РИА Новости.

В Санкт-Петербурге в предновогоднюю ночь температура также начнет повышаться. 30, 31 декабря и 1 января она будет на 6-8 градусов выше нормы. 31 декабря с большой вероятностью возможны осадки в виде дождя.

В Западной Сибири ожидаются сильные перепады температуры. Сейчас в этой части страны температура на 20 градусов ниже нормы (минус 37-39 градусов). С понедельника отклонение сократится до 10 градусов, а к Новому году воздух прогреется до минус 12-18 градусов. Температура в Хабаровске составит минус 25-30 градусов, днем будет солнечно, от минус 17 до минус 23 градусов.