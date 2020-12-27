Песков рассказал, какие планы у Путина на новогодние праздники
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поведал о планах Владимира Путина на новогодние праздники.
В частности, он отметил, что глава государства не будет прерывать свою работу в праздничные дни.
При этом представитель Кремля акцентировал внимание на том, что каких-то крупных мероприятий на следующей неделе у президента пока не планируется
"Рабочие дни, уже без каких-то крупных мероприятий, но рабочие встречи постоянны, они не прекращаются, совещания и так далее. Он никогда не прерывается на какие-то праздники", - цитирует Пескова РИА Новости.
Вестник Кавказа
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