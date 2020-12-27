Кубань обновила рекорд по приросту заражений Covid-19 за сутки

В Краснодарском крае за сутки выявлено рекордные с начала пандемии 190 заболевших коронавирусом Covid-19. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

"За последние сутки новые случаи инфекции выявили в 26 муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.

За последние 24 часа больше всего случаев заражения выявлено в Краснодаре (56), Сочи (16), Тимашевском районе (15) и Новороссийске (12). Всего Covid-19 обнаружили у 104 женщин и 86 мужчин в возрасте до 90 лет. Несовершеннолетних пациентов 15, младшему из которых восемь месяцев.

На сегодняшний день в Краснодарском крае зарегистрированы 26 785 случаев заражения коронавирусом, в том числе 2222 - у детей. Показатель заболеваемости на 100 тыс населения - 471,9. В стационаре проходят лечение 1658 граждан, на дому - 6190.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 80 млн, из них более 1,7 млн человек скончались. В России выявлены 3 021 964 случая заражения.