В Иране из-за схода лавины погибли десять человек

Число жертв при сходе лавины к северу от Тегерана увеличилось до десяти человек.

"К настоящему моменту в горных районах обнаружены девять тел, еще один человек скончался в больнице", - говорится в сообщении иранского агентства IRIB.



По данным издания, 25 декабря в результата снежного обвала в ловушке оказались 29 альпинистов. В ходе спасательной операции только 14 из них удалось эвакуировать.

В настоящее время спасатели ведут поиски на вертолетах, пишет РБК.



