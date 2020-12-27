В Иране из-за схода лавины погибли десять человек
Число жертв при сходе лавины к северу от Тегерана увеличилось до десяти человек.
"К настоящему моменту в горных районах обнаружены девять тел, еще один человек скончался в больнице", - говорится в сообщении иранского агентства IRIB.
По данным издания, 25 декабря в результата снежного обвала в ловушке оказались 29 альпинистов. В ходе спасательной операции только 14 из них удалось эвакуировать.
В настоящее время спасатели ведут поиски на вертолетах, пишет РБК.
Вестник Кавказа
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