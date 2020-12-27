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Ситуация в Карабахе

В Иране из-за схода лавины погибли десять человек

В Иране из-за схода лавины погибли десять человек

Число жертв при сходе лавины к северу от Тегерана увеличилось до десяти человек.

"К настоящему моменту в горных районах обнаружены девять тел, еще один человек скончался в больнице", - говорится в сообщении иранского агентства IRIB.

По данным издания, 25 декабря в результата снежного обвала в ловушке оказались 29 альпинистов. В ходе спасательной операции только 14 из них удалось эвакуировать.

В настоящее время спасатели ведут поиски на вертолетах, пишет РБК.

 

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