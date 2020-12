Европа начинает массовую вакцинацию против COVID-19

На фоне бушующей по всему континенту пандемии Венгрия опередила остальные государства ЕС, начав вакцинацию населения против COVID-19 в субботу, за день до развертывания в нескольких других странах, включая Францию, Германию и Испанию, отмечает Reuters в материале Europe rolls out vaccines in bid to leave pandemic behind.

Массовая вакцинация во всем Евросоюзе, где проживает почти 450 миллионов человек, станет решающим шагом на пути к прекращению пандемии, которая унесла жизни более 1,7 миллиона человек во всем мире, нанесла ущерб экономике и сократила количество предприятий и рабочих мест. Венгрия предоставила вакцину, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech, передовым работникам больниц в Будапеште. Полученной первой партии хватит для вакцинации 4875 человек. Первой была привита Адриенн Кертес, врач Центральной больницы Дель-Пешт.

В Венгрии зарегистрировано 315 362 случая COVID-19, 8951 заболевший умер. Более 6000 человек по-прежнему находятся в больницах с диагнозом COVID-19, что создает нагрузку на систему медицинского обслуживания центральноевропейской страны. ”Мы очень рады, что у нас, наконец, есть вакцина, - сказали Жужа и Антал Такач, пара в возрасте 68 и 75 лет, играя в настольный теннис в парке Будапешта.- Мы сделаем прививки, потому что наша дочь родила во Франции в прошлом месяце, и мы хотим навестить ее. Мы не решаемся путешествовать, пока не будем привиты”.

Вакцинация в Венгрии началась на день раньше, чем во Франции, Германии, Италии, Австрии, Португалии и Испании, которые планируют начать массовую вакцинацию с медицинских работников. Доставка вакцины Pfizer-BioNTech, которая была впервые представлена в Великобритании в начале этого месяца, сопряжена с определенными сложностями. В вакцине используется новая генетическая технология мРНК, поэтому препарат должен храниться при сверхнизких температурах около -80°C.

Новый вид коронавируса во Франции и Испании

Франция, получившая в субботу первую партию двухдозового препарата Pfizer-BioNTech, начнет вакцинацию в воскресенье в районе Большого Парижа и в регионе Бургундия-Франш Конте. ”Всего у нас 19 500 доз, 3900 флаконов с препаратом. Они будут храниться в нашем морозильнике при температуре - 80 °C, а затем будут распределены по домам престарелых и больницам”, - сказал Франк Юэ, глава отдела фармацевтических продуктов государственной больничной системы Парижа.

Французское правительство надеется привить около миллиона человек в домах престарелых в течение января и февраля, а затем еще 14-15 миллионов человек в период с марта по июнь. Вакцина Pfizer-BioNTech была одобрена французским медицинским регулятором в четверг. В пятницу Франция сообщила о более чем 20 000 новых случаев заражения COVID-19 второй день подряд: подобной ситуации не наблюдалось с 20 ноября. Семидневное скользящее среднее значение ежедневных новых случаев, сглаживающее нарушения в отчетности, находится на месячном максимуме в 14 969.

Число подтвержденных случаев COVID-19 во Франции в настоящее время составляет 2 547 771 человек. Это пятый по величине показатель в мире. С 62 427 погибшими от COVID-19 Франция занимает седьмое место в мире. На фоне и без того непростой ситуации министерство здравоохранения заявило в пятницу, что у человека, недавно прибывшего из Лондона, был обнаружен положительный результат на новую разновидность вируса, который быстро распространяется на юге Великобритании и считается более заразным.

В субботу органы здравоохранения Испании, получившие первые поставки вакцины, подтвердили четыре случая заражения новым видом. Ящики с препаратом прибыли на грузовике на склад недалеко от Мадрида на рассвете. Сотрудники испанского агентства по лекарственным препаратам распаковали вакцину, хранящуюся в сухом льду. ”Вакцинация в Испании, как и в остальной Европе, начнется завтра, - написал в Twitter министр здравоохранения Сальвадор Илла. - Это начало конца пандемии”. Вакцина будет доставлена по воздуху на испанские острова и североафриканские анклавы Сеута и Мелилья, а также в другие регионы страны, где в общей сложности от болезни умерло около 50 000 человек.

”Окно надежды”

Тем временем Германия сообщила, что грузовики доставили вакцину в дома престарелых, обитателям которых в воскресенье первым сделают прививки. Число подтвержденных случаев COVID-19 в стране выросло на 14 455 до 1627 103, согласно данным, опубликованным в субботу Институтом инфекционных заболеваний Роберта Коха. Всего от заболевания погибло более 29 000 человек. Федеральное правительство планирует распределить более 1,3 миллиона доз вакцины местным органам здравоохранения к концу текущего года, а затем предоставлять по 700 000 доз вакцины каждую неделю, начиная с января. ”Вначале могут быть небольшие задержки, но это вполне нормально, когда начинается такой сложный с точки зрения логистики процесс”, - сказал министр здравоохранения Йенс Шпан.

В Португалии грузовик в сопровождении полиции доставил первую партию вакцины против COVID-19 на склад в центральном регионе страны. Оттуда почти 10 000 доз будут доставлены в пять крупных больниц. ”Наступает исторический момент для всех нас, важный день после такого тяжелого года, - сказала журналистам, собравшимся у склада, министр здравоохранения Марта Темидо. - Открылось окно надежды, но впереди еще очень трудная борьба”.