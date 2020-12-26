Пашинян готов к досрочным выборам

Находящийся под давлением оппозиции премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые дал понять, что готов провести досрочные парламентские выборы, поскольку оппозиционные группы усиливают требование его отставки из-за последствий шестинедельной войны с Азербайджаном. Радио Свобода в материале Armenia's Embattled PM Broaches Snap Elections отмечает, что 25 декабря премьер-министр Никол Пашинян снова отклонил призывы уйти в отставку, но предложил провести переговоры с ведущими армянскими политическими группами о внеочередных выборах в 2021 году.

”Приглашаю парламентские и заинтересованные непарламентские силы принять участие в консультациях по досрочным парламентским выборам в 2021 году, - написал премьер в Facebook. - Я могу отказаться от поста премьер-министра, только если сам народ примет такое решение. Если люди подтвердят свое доверие, я готов и дальше руководить Республикой Армения в эти трудные времена. На все существующие вопросы есть только один способ ответить: провести досрочные парламентские выборы”.

Пашинян, пришедший к власти в результате общенациональных протестов в 2018 году, подвергся критике после того, как согласился предписать заявление с Азербайджаном о прекращении огня при посредничестве Москвы. Соглашение вступило в силу 10 ноября и положило конец шестинедельным ожесточенным боевым действиям в сепаратистском Нагорном Карабахе и в районах вокруг него. Этнические армяне потерпели поражение на поле боя.

С тех пор коалиция, объединяющая 16 оппозиционных партий, проводит антиправительственные демонстрации в Ереване и других городах страны, пытаясь заставить Пашиняна передать власть временному правительству.

Оппозиционные силы хотят, чтобы их совместный кандидат Вазген Манукян стал временным премьер-министром, под руководством которого пройдут новые выборы.

Демонстрируя готовность провести досрочные выборы, Пашинян пытается ослабить политическую напряженность, гарантируя, что будет наблюдать за избирательным процессом. Однако оппозиция отвергает его предложение, опасаясь, что голосование может быть несправедливым.

Несмотря на противостояние оппозиции, блок Пашиняна ”Мой шаг” сохраняет подавляющее большинство в парламенте.

Пашинян сообщил, что оппозиционная кампания не смогла завоевать народную поддержку, а протесты на улицах сходят на нет.

Премьер-министр в течение нескольких недель называл протесты недовольством традиционных элит страны, которые потеряли свои привилегии после того, как он пришел к власти в 2018 году.

В соответствии с соглашением о прекращении огня при посредничестве Москвы часть Нагорного Карабаха и все семь районов вокруг него были возвращены Азербайджану после почти 30 лет армянской оккупации.