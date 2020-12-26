Вместимость стадиона "Спартак" во Владикавказе уменьшится в два раза

Республиканский стадион "Спартак" во Владикавказе после реконструкции будет вмещать 14,9 тыс человек. Об этом сообщил заместитель министра строительства и архитектуры Северной Осетии Константин Моргоев.

"Проект стадиона "Спартак" будет корректироваться в части разделения на этапы. Это позволит продолжать играть на родном стадионе футбольному клубу "Алания" и в дальнейшем увеличивать вместимость стадиона", - поведал он.

В свою очередь, учредитель футбольного клуба "Алания" Данил Гуриев заявил, что стадион "Спартак" республике рекомендовали оставить в согласованных ранее параметрах, но с обещанием выделения средств на строительство нового футбольного стадиона вместимостью в 30 тыс человек в новом районе на гизельском направлении. "Но говорить об этом рано", - цитирует его "Победа26".

Напомним, стадион "Спартак" во Владикавказе построен в 1962 году, его текущая вместимость составляет 32,4 тыс человек.