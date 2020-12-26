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В Ставропольский край завезли из Европы почти 80 благородных оленей (ВИДЕО)

В Ставропольский край завезли из Европы почти 80 благородных оленей (ВИДЕО)

На семейную животноводческую ферму в селе Крымгиреевском Андроповского муниципального округа Ставропольского края завезли 78 благородных оленей из Европы. Об этом на своей странице в Instagram написал глава Ставрополья Владимир Владимиров.

По его словам, животные были приобретены за счет средств государственного гранта. "Жить они будут в естественной среде. Но на охраняемой территории и с питанием", - подчеркнул руководитель региона.

Он также рассказал, что открытие оленьей фермы площадью 80 га состоялось совсем недавно - в январе 2020 года. "Уже тогда для нее было приобретено 100 оленей, весной стадо дало первый приплод - 40 оленят", - подытожил Владимиров.

 
 
 
 
 
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Публикация от Владимир Владимиров (@vladimirvladimirov5807)

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Вестник Кавказа

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