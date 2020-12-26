В Моздокском районе построят крупное зернохранилище

В Моздокском районе Северной Осетии будет построено крупное зернохранилище. Об этом сообщил на своей странице в Instagram глава республики Вячеслав Битаров.

"Проект реализует инвестор из Ирана Акбари Каффаш Аболфазл. Обсудили с ним вопросы строительства объекта и сроки исполнения", - поведал руководитель региона.

"Мы заинтересованы в приходе в республику инвесторов, развитии государственно-частного партнерства по всем значимым направлениям экономического развития", - отметил Битаров.

Он также акцентировал внимание на том, что в системе региональных отношений Северная Осетия обладает устоявшимся статусом форпоста России на Северном Кавказе. "И этой особенностью нужно активно пользоваться", - добавил глава республики.