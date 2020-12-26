Гендиректор ВОЗ призвал мир готовиться к новым пандемиям

Пандемия коронавируса не будет последней, и эпидемии - это жизненная реальность, предупредил сегодня гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он констатировал, что из-за пандемии COVID-19 за год "мир перевернулся с ног на голову", причем речь уже идет о глобальных "далеко идущих последствиях для обществ и экономик".

Гебрейесус пояснил, что ничего удивительного в этом нет: многие годы говорилось, что мир не готов к пандемиям. Он призвал сделать выводы из случившегося, а именно направлять инвестиции на предотвращение ЧС и развивать первичное звено медпомощи.

Кроме того, добавил глава ВОЗ, пандемия коронавируса напомнила о тесной взаимосвязи "здоровья людей, животных и планеты", так что в любом случае необходимо учитывать связи людей и животных и угрозы, связанные с изменением климата.