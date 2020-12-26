Россия вернула еще 19 детей из лагерей Сирии

Еще 19 детей из Сирии вернулись сегодня в Россию, такое сообщение опубликовано на сайте детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

В нем сказано, что сегодня днем в аэропорту Чкаловский (Московская область) сел самолет Минобороны России, на борту которого находились 19 детей от 3 до 15 лет, вывезенных из лагерей беженцев Аль-Холь и Рож, временно неподконтрольных официальным властям САР.

"Сразу по прибытии все дети направлены в медицинское учреждение г. Москвы для прохождения необходимых профилактических мероприятий. После того как обследования будут завершены, а также выдержан период обязательного карантина, несовершеннолетние будут переданы их ближайшим родственникам и уедут в четыре региона Российской Федерации – Республики Дагестан и Башкортостан, а также в Саратовскую и Кемеровскую области", - отметили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка.

Анна Кузнецова выразила надежду, что в Новый год дети уже смогут оказаться дома.

Он добавила, что сейчас уже готовы документы на 96 детей в лагерях беженцев на территории Сирии, также российские дети могут находиться и в Турции: туда они могли попасть после выхода из лагеря Аль-Холь. Пока на территории Турции взяты пробы у 36 детей.

"Мы осуществили последний вылет за детьми в этом году, но работа, конечно, продолжается", - заверила омбудсмен.